Emergenza Covid, al via le domande per ottenere il voucher a sostegno delle imprese in difficoltà

Liguria. Da lunedì 23 novembre le imprese di Imperia, Savona e La Spezia possono presentare domanda per ottenere il voucher che la Camera di commercio Riviere di Liguria eroga, tramite il “Bando per la formazione 2020”, a sostegno delle attività (micro, piccole e medie) in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. I voucher coprono spese già sostenute in specifici ambiti a partire dal 1 gennaio e fino al 20 novembre 2020.

“La finalità dell’intervento – sottolinea il presidente Enrico Lupi – è quella di sostenere il cambiamento dei modelli di business organizzativi reso necessario dall’emergenza causata dal Covid-19, supportando i fabbisogni delle imprese in termini di maggiore sicurezza sul lavoro e di sviluppo delle potenzialità delle tecnologie digitali”.

Gli ambiti sui quali la Camera di Commercio sostiene gli interventi da parte delle imprese sono: sicurezza (azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza); smart working (azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di lavoro agile; competenze strategiche (azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza come, ad esempio, marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, utilizzo di strumenti di gestione finanziaria); formazione e certificazione di competenze digitali (azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza).

Per questa iniziativa, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha attivato un plafond di 139 mila euro di cui 64 mila euro riservati alle sole imprese del settore turismo. I contributi saranno concessi sotto forma di voucher di importo unitario massimo di 5 mila euro. Le domande potranno essere presentate dal 23 novembre al 5 dicembre 2020.

Per il bando e altre informazioni consultare il sito della Camera di Commercio cliccando QUI.