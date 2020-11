Dpcm, la faq del Governo: “Portare i bimbi dai nonni? Sì, ma fortemente sconsigliato”

Roma. È possibile spostarsi per portare i proprio figli dai nonni? Sì, ma fortemente sconsigliato, in quanto gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi. E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso. La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde) e ha l’intento di tutelare gli anziani

Le faq pubblicate dal Governo questa mattina sono “cliccabili” per zona e sono ovviamente parzialmente diverse a seconda delle restrizioni imposte per le zone gialle (minor rischio), arancioni (medio rischio) e rosse (alto rischio).

Tra le faq valide per tutte e tre le zone lo stop ai mercatini di Natale. “Le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate” si legge sul sito del Governo.