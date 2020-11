Pietra Ligure. Una bella sorpresa sotto l’albero… Per Natale AsinOlla presenta una nuova iniziativa: una special Card per entrare a far parte dell’associazione sportiva del parco natura di Pietra Ligure e avere tutti i vantaggi dei tesserati: spazi all’aperto, aree picnic, ampio uliveto, animali, ristorazione ed eventi, con la relativa copertura assicurativa. Emozioni da vivere tutto l’anno!

Per quanti decideranno di avere la Card natalizia AsinOlla, oltre all’assicurazione obbligatoria, è previsto ingresso annuale al parco gratuito (escluso le varie attività specifiche con gli animali), sconti nei negozi convenzionati e un evento all’anno all’interno della struttura da festeggiare assieme in compagnia… Una grande festa con lo staff con momenti di allegria e divertimento. E in omaggio una singola esperienza esclusiva con i nostri amici animali: per i bimbi un’attività a scelta tra “Battesimo della sella” (con i cavalli) o “Gioco e coccole” (con gli asini), per gli adulti un giro a cavallo di 15 minuti.

“Insomma, una occasione da non perdere: la “Asinolla Card – Christmas edition” vi aspetta per farvi vivere le emozioni uniche e speciali della natura, del verde, del contatto con gli animali, senza contare le varie manifestazioni e le specialità gastronomiche previste nei diversi appuntamenti del fine settimana. Un bel regalo di Natale!!!” afferma la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.

Ma non solo: ecco un’altra opzione in vista del Natale… La Experience Gift Card è un buono regalo per far vivere esperienze uniche a contatto con gli animali: slow trekking con gli asini, passeggiate a cavallo e lezioni di equitazione sono solo alcune delle attività che si possono svolgere all’interno del parco natura AsinOlla.

“Un’altra possibile sorpresa sotto l’albero per gli amanti della natura, sportivi e per quanti ricercano un genuino contatto con l’ambiente circostante in una location da sogno, immersa nella tipica macchia mediterranea ligure e con un incantevole panorama sulla Riviera di Ponente. Regala momenti di benessere naturale!” aggiunge ancora la presidente del parco natura pietrese.

“Inoltre, è un regalo ecosostenibile che farà felici coloro che prestano particolare attenzione alle tematiche ambientali ma è anche un originale modo per vivere spensierati momenti in famiglia” conclude.