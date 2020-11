Denominazione, ragione sociale e presentazione maglie: il Savona fa chiarezza

Savona. La società Asd Savona Calcio, in merito ai vari articoli apparsi sui media locali relativamente alla tematica denominazione e ragione sociale della società, rende note alcune puntualizzazioni.

In relazione al discorso della denominazione, la società sportiva ha pieno rispetto della posizione assunta dalla Federazione che comunque è oggetto di confronto per tentare di addivenire nei tempi necessari ad una soluzione che contemperi le aspettative di entrambi i soggetti.

In riferimento alla tematica della ragione sociale, in relazione a quanto comunicatole dal curatore fallimentare, dopo un primo contatto cordiale, la società assume una posizione di attesa, confidando in una possibile conclusione amichevole della situazione in oggetto.

Infine, in merito alla tanto attesa presentazione delle nuove maglie, nonostante le difficoltà sopraggiunte a causa degli eventi di cui sopra e dell’aggravamento delle restrizioni per l’emergenza sanitaria, la società si sta preparando per organizzare a breve la suddetta presentazione in modo da esaudire la grande curiosità presso la tifoseria organizzata e l’intera cittadinanza sportiva.