Dego, morto l’uomo investito sulla provinciale

Dego. Non ce l’ha fatta l’ottantenne rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi di un grave incidente a Dego. Nonostante i soccorsi e il trasporto urgente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per Luciano Sicco non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, 81 anni, vedovo e padre di quattro figlie, è stato investito sulle strisce nel centro di Dego, per cause ancora in via di accertamento. E’ successo intorno alle 17.30. Nell’impatto con la vettura è caduto a terra, procurandosi un grave trauma cranico, una sospetta frattura alle gambe e altre ferite sul resto del corpo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Dego e del 118: l’uomo è rimasto cosciente durante l’intervento dei sanitari. Per lui è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. Fin da subito le sue condizioni sono giudicate particolarmente gravi: in serata è arrivato il decesso.