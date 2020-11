Alassio. Quest’anno Alassio ha dovuto rinunciare alla Festa dei Colori, ma non ai colori e alla solidarietà lanciando una challenge social. E’ stata realizzata infatti un’iniziativa benefica organizzata dal Consorzio un Mare di Shopping, patrocinata dal Comune di Alassio, che sta coinvolgendo tutta la città.

I sette colori che dipingono i sette rioni alassini hanno così lanciato un contest social: sette i costumi, uno per ogni colore che ognuno ha realizzato e fotografato, su scenografie splendide e suggestive che Alassio può offrire. Le immagini di questi costumi sono state pubblicate sugli account Facebook e Instagram di VisitAlassio e sono state votate con i Like e i cuori dei differenti social.

Di qui l’idea di un calendario, ma non un calendario qualsiasi: il “Calendario della Festa dei Colori per Alessia”, amica e collega indimenticabile dei commercianti alassini (leggi qui). “Il ricavato della vendita dei calendari, tolte spese – spiegano dal Consorzio un Mare di Shopping, che ha lanciato l’iniziativa – andrà al Day Hospital Oncologia dell’Ospedale Santa Corona, per rendere più accogliente la sala d’aspetto e rendere più confortevole un momento così delicato per i pazienti”.

“La Festa dei Colori – aggiungono dall’amministrazione comunale – è diventata il cuore delle manifestazioni estive della nostra città, ma quello in cui si è trasformata quest’anno non solo dà il polso dello spirito che anima la cittadinanza, ma anche del desiderio di non mollare, di ricercare, in un contesto così anomalo, normalità, gioia di vivere e colore. Di qui il sostegno e il patrocinio comunale alle iniziative che, non ci sorprende, hanno già raccolto l’entusiasmo e la collaborazione di tanti, tantissimi alassini”.

Una vera e propria gara di solidarietà a partire da chi come l’Alassio Wave Walking, Marcia Acquatica Cnam, il Centro Medico Ippocrate Alassio, la comunità della Chiesa San Giovanni Battista Alassio e Spinnaker Boutiques​ hanno da subito sostenuto il progetto a chi si è già offerto di vendere i calendari. L’elenco degli esercizi commerciali in cui trovare il Calendario della Festa dei Colori per Alessia è davvero lungo e sta ancora crescendo.

“Abbiamo anche pensato a un servizio spedizione express in tutta Italia – spiegano dal Consorzio Un Mare di Shopping – visti i limiti di lockdown vari e per implementare l’idea di “Alassio a Casa Tua” che è logo e claim del calendario ma anche il servizio, ancora in via di sviluppo, pensato per le vendite a distanza”. Ogni calendario può essere acquistato con un’offerta minima di 5 euro e per riceverlo a casa, via corriere, basta effettuare un bonifico a IBAN: IT88I0853049240000380102058 intestato a Consorzio Alassio un mare di Shopping di almeno 20,00 per una copia e 5 euro in più per ogni copia aggiuntiva allo stesso indirizzo. Nel bonifico specificare “Per Donazione Day Hospital Santa Corona”

Una volta effettuato il bonifico sarà sufficiente mandare un messaggio con il proprio indirizzo, cui spedire il tutto scegliendo tra: Messaggeria del profilo instagram festadeicolorialassio o alassiounmaredishopping; Messenger Facebook alassiounmaredishopping; whatsapp 3405086451; o mail alassioacasatua@gmail.com. Con la stessa causale si può fare donazioni anche senza voler ricevere il calendario che verranno destinati interamente alla causa.

“Il lungo elenco di attività, persone, associazioni, professionisti e volontari coinvolti – aggiungono dall’amministrazione comunale – la dice lunga sulla partecipazione della città, il desiderio di esserci e di costruire insieme. Ora l’appuntamento è lanciato: a luglio 2021 la Festa tornerà in strada ma nel frattempo continuerà ancora su Instagram con ulteriori nuove immagini. Alassio è a Colori tutto l’anno”.

Al momento sono 50 gli esercizi commerciali in cui trovare il calendario, ma l’elenco è in continuo aggiornamento:

Adidas Originals – V.A.Gramsci, 11; AG Parrucchieri – V.le G.Marconi, 10; Amarcord – V.V.Veneto, 150; Arte del Ricamo Fiorentino – V. XX Settembre, 155; Atipici – V. XX Settembre, 85; Atipici – V. XX Settembre, 65; Bookstop – V.L. Da Vinci, 60; Calzedonia – V. XX Settembre, 9; Cartoleria Da Vinci – V.L.Da Vinci, 76; David Firenze – C.so Dante, 348; Dieci HP – Vico Zara, 5; Ecochic – V.V.Veneto, 54; Eleganza Donna – V.le G.Marconi, 1; Eleganza Uomo – V.le G.Marconi, 4; Fanny Davis – P.zza Partigiani, 29;Fantoni – C.so Dante, 294; Flores – V.le G.Marconi, 16; Four Project – V.G.Garibaldi, 3; Iebole Ambrogio – V. XX Settembre, 33; Iebole Marisa – C.so Dante, 245; Jari’Style – V. XX Settembre, 134; L’Albero Degli Zoccoli – V. XX Settembre, 49; L’Oasi Benessere – V.le D.Hanbury, 27; La Pecora Nera – V.A.Volta, 30; Lavanderia Self-Service – V.P.Ferreri, 24; Medagliani Gioielleria – V.V.Veneto, 62; Midali – V.V.Veneto, 14​; Mila Merceria – V. XX Settembre, 34; My Style – V.V.Veneto, 56; Mya Gioielli – V.V.Veneto, 115; North Sails – V. XX Settembre, 159; Oissala – V. XX Settembre, 165; Ottica Ottobelli – V. XX Settembre, 111; Ottica Siniscalchi – V.V.Veneto, 8; Parah – C.so Dante, 203; Pelletteria Giancarlo – V.Brennero, 9; Pino Giocattoli – V.V.Veneto, 114; Profumeria Mila e Rossella – V. XX Settembre, 189; Richard – C.so Dante, 288; Silvana Gioielli – V.XX settembre, 3; Silvana Gioielli – V.Brennero, 8; Slam – C.so Dante, 283; Studio Dott. Luca Musella – V.Nino Bixio, 8; Studio Rodriguez – P.zza Partigiani, 22; Terra – V.le G.Marconi, 13; TiStella – V.le G.Marconi, 25; Time – V.Brennero, 10; Valigeria Polli – V.Don Minzoni, 20; Valmoda – V.V.Veneto, 4; Vista Center – P.zza Partigiani, 1; W68 – V.XX settembre, 143; YaYa Boutique – V.Don Minzoni, 26.