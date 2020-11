Da domani via alla caccia al daino, Enpa: “L’anno scorso uccisi 176 cuccioli”

Savona. Da domani, lunedì 2 novembre, ricomincia la caccia di selezione al daino maschio adulto in provincia di Savona. E questo, avverte Enpa, “malgrado sia ancora in corso la stagione riproduttiva; e andrà avanti ogni lunedì, giovedì e sabato, mentre da gennaio diverranno bersagli anche le femmine ed i cuccioli fino al 15 marzo”.

Nella stagione 2019/2020 sono state autorizzate un totale di 319 uccisioni nelle otto unità di gestione della provincia (San Genesio, Madonna degli Angeli, Zuccarello, Monte Acuto, Scravaion, Montenero, Melogno e Monte Galero), tra cui 176 tra cuccioli ed esemplari giovanissimi fino ad un anno d’età.

Il daino è originario del nord Africa ed Asia e venne introdotto in Europa dai romani. “Ma in Italia era poi scomparso – racconta Enpa – naturalmente la falsa motivazione di questa caccia impropriamente definita ‘di selezione’ è costituita dai danni arrecati alle coltivazioni dagli ungulati, peraltro liberati in passato in territori in cui erano spariti, proprio per farli crescere di numero ad esclusivo interesse venatorio. La caccia, che non riesce e non vuole contenerne il numero, rappresenta quindi la causa e non la soluzione del problema”.

Problema che, in molti paesi del mondo, viene affrontato con studi che Enpa definisce “molto promettenti, ancorché avversati ovunque dagli ambienti venatori e dai politici loro amici, di somministrazione di vaccini specie-specifici che, risolte alcune problematiche applicative, si stanno rivelando la vera soluzione del problema, a tutela permanente dell’equilibrio ambientale e delle coltivazioni. Ma in Liguria (ed in Italia) tutti i partiti, M5S e Verdi esclusi, sono compattamente schierati a favore della caccia”.