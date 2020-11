Crisi Covid, a Toirano bando per sostegno alle locazioni

Anche a Toirano è partito il sostegno alle locazioni che è disponibile sul sito del Comune e nell’apposita vaschetta collocata al di fuori dell’entrata della sede comunale.

“In un momento di estrema difficoltà per tutti i cittadini e gli enti locali, infatti, questa amministrazione ha predisposto, sulla base di un’integrazione dei fondi comunali con quelli regionali che ci sono stati destinati, un contributo ai conduttori di alloggi in locazione che intende agevolare e aiutare la cittadinanza ove sia possibile farlo” afferma il sindaco Giuseppe De Fezza.

“Anche quest’anno, inoltre, l’amministrazione si sta organizzando per la distribuzione dei pacchi natalizi e degli auguri agli anziani, utilizzando analogamente, per questa ormai consueta iniziativa, fondi propri e aiuti dei cittadini e delle associazioni che con la loro sensibilità ci aiutano a contrastare il disagio sociale ed economico: perché ora più che mai è importante fare rete e non trascurare nessuno all’interno della comunità” conclude il primo cittadino toiranese.