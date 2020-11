Savona. Una azione delle istituzioni su tre livelli: dal Governo un decreto ad hoc, dalla Regione un tavolo di crisi sul turismo e dai Comuni lo stop alle imposte locali per il biennio 2020-2021. Ecco le richieste dell’Upa – Unione provinciale albergatori -, per affrontare la difficile crisi del settore legata all’emergenza Covid.

“E’ drammaticamente evidente, nei fatti, che la gestione della prevenzione della ripresa dei contagi post lockdown della prima metà del 2020 sia stata del tutto inadeguata con le conseguenti gravi ricadute sulla tenuta sanitaria e socio-economica del Paese. In particolare le conseguenze per il turismo, per le sue imprese e per i suoi lavoratori sono devastanti: il settore è colpito dalla crisi più grave vissuta dal dopoguerra ad oggi con una recessione, purtroppo, crescente che sta mettendo a rischio la tenuta di un settore che vale, in Italia, il 13,2% del Pil (232 miliardi di valore economico) e il 14,9% dell’occupazione totale (3,5 milioni di occupati)” si legge nel MANIFESTO UPA, nel quale sono contenute le richieste della categoria.

Foto 2 di 2



“A fronte di questo, senza alcun indugio, è necessario e doveroso per chi ci governa agire combinando due azioni: salvare le imprese turistiche dal rischio di chiusura definitiva aiutandole ad ammortizzare le perdite subite con la compartecipazione non potendo agire, nell’immediato, sulla leva della domanda che è di fatto azzerata a causa degli effetti della pandemia, e delle norme sulla pandemia; preparare (adesso!) la destinazione ad esser pronta a recuperare i livelli di mercato pre-Covid19 nella fase di ripresa della domanda”.

LE PROPOSTE

A livello nazionale

Chiediamo a tutti i nostri parlamentari di farsi parte attiva presso il Governo e il Ministro del Turismo affinché venga adottato, con urgenza, per il settore economico più penalizzato dalla pandemia un provvedimento specifico con misure e risorse dedicate.

E’ INDIFFERIBILE L’ADOZIONE DI UN DECRETO TURISMO che preveda almeno le seguenti misure:

1. Proroga al 30/9/2021 della moratoria sui mutui e i prestiti bancari;

2. Azzeramento della prima rata IMU 2021 e riduzione del 70% della seconda rata IMU 2021 estesi a tutti i proprietari d’immobili a destinazione ricettiva con l’obbligo per i proprietari non gestori di detrarre dai canoni di locazione o di affitto d’azienda il valore dell’IMU non pagata;

3. Proroga al 30/06/2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione o di affitto d’azienda;

4. Azzeramento per l’anno 2021 del canone speciale RAI e dei canoni SIAE dovuti dalle imprese turistiche;

5. Proroga fino al 30/09/2021 degli ammortizzatori sociali utilizzabili solo nei casi di riduzione o sospensione delle attività lavorative delle imprese turistiche a causa della pandemia Covid19;

6. Fondo di compartecipazione alle perdite subite causa Covid dalle imprese turistiche: contributo a fondo perso calcolato in percentuale sulla perdita di ricavi subita nel periodo gennaio/dicembre 2020 rispetto al periodo gennaio/dicembre 2019.

A livello regionale

Chiediamo al nostro Governatore e all’Assessore al Turismo di attivare con urgenza un Tavolo di Crisi del Turismo che entro un mese, verificate l’entità delle risorse messe a disposizione, determini ed avvii gli strumenti e le azioni regionali per tentare di salvare il turismo: bonus assunzioni anno 2021; contributi a ristoro delle spese sostenute dalle imprese; revisioni normative regionali; piano specifico di comunicazione e promozione a supporto delle fasi di ripresa della domanda turistica.

A livello comunale

Chiediamo a tutti i nostri Sindaci che in maniera coordinata (il turismo è un valore per tutta la nostra provincia che merita attenzione e rispetto da parte di tutti nessuno escluso!) s’intervenga su:

1. Abbattimento per il biennio 2020/2021 dei tributi locali a competenza comunale (ad es. la Tari);

2. Preparare (ora!) le destinazioni locali alla “stagione 2021”, per cercare almeno di recuperare le quote di mercato pre-Covid, puntando su due degli asset di maggior competitività del momento la Sicurezza della destinazione e i Servizi per i clienti delle strutture ricettive(mettendo finalmente al centro delle politiche locali i servizi e l’offerta, e non la sola animazione ed intrattenimento!): parcheggi e servizi di spiaggia per i clienti delle strutture ricettive; servizi locali di assistenza e sicurezza anche sanitaria.

“Queste proposte sono state inviate a tutti i sindaci, parlamentari e al presidente della Regione in merito alla ripresa dell’emergenza Covid-19” sottolinea il presidente provinciale Upa Angelo Berlangieri.