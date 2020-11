Covid, in Liguria 775 nuovi positivi: tre decessi nel savonese

Liguria. Sono 775 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 96 sono stati individuati in Asl2: 16 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 69 sono stati accertati mediante attività di screening, 11 sono stati individuati in strutture socio-sanitarie. Altri 99 sono stati individuati in Asl1: 31 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 66 sono stati accertati mediante attività di screening e 2 sono stati individuati in struttura socio-sanitaria.

Altri 358 sono stati individuati in Asl3: 103 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 192 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 62 sono stati riscontrati in strutture socio-sanitarie e un altro è risultato positivo al ritorno da un viaggio. Altri 10 sono stati individuati in Asl4: 2 sono stati a contatto con un caso confermato, altri 8 sono stati accertati tramite screening. Infine 212 sono stati individuati in Asl5: 99 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 113 sono stati accertati mediante attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 17.254 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 153 più di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 45.202 e cioè 775 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 5.585 e cioè 108 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 39.617 e cioè 667 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 542.028 tamponi e cioè 6.806 più di ieri. Sono 1.489 le persone ricoverate in ospedale, cioè 21 meno di ieri, e sono 118 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 15.279 e cioè 258 più di ieri. Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 25.785 e cioè 603 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 12.348.

I deceduti sono 2.163 e cioè 19 più di ieri. Si tratta di: un uomo di 86 anni e una donna di 94 anni deceduti il 13 novembre all’ospedale di Savona; un uomo di 77 anni deceduto il 15 novembre all’ospedale di Savona; un uomo di 71 anni e tre donne di 87, 84 e 89 anni deceduti il 16 novembre al San Martino; un uomo di 86 anni e un altro paziente di 79 anni deceduti il 16 novembre al Galliera; cinque uomini di 84, 71, 81, 84 e 81 anni deceduti il 17 novembre al San Martino; una donna di 81 anni deceduta il 17 novembre al Galliera; due uomini di 90 e 79 anni e una donna di 76 anni deceduti il 17 novembre all’ospedale di Sarzana; un uomo di 87 anni deceduti il 18 novembre all’ospedale di Sarzana.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.716 e cioè 8 più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 168 e cioè 17 meno di ieri. Sono 13 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.800.