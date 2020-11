Covid, in Liguria 538 nuovi positivi

Liguria. Sono 538 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 75 sono stati individuati in Asl2: 26 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 47 sono stati accertati mediante attività di screening, 2 sono stati individuati in strutture socio-sanitarie. Un altro è stato individuato mediante attività di screening in Asl1.

Altri 349 sono stati individuati in Asl3: 95 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 248 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 6 sono stati riscontrati in strutture socio-sanitarie. Altri 62 sono stati individuati in Asl4: 20 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 41 sono stati accertati tramite screening e un altro è stato individuato in una struttura socio-sanitaria. Infine 51 sono stati individuati in Asl5: 15 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 36 sono stati accertati mediante attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 17.153 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 116 meno di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 36.968 e cioè 538 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 4236 e cioè 30 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 32.732 e cioè 508 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 489.301 tamponi e cioè 3.130 più di ieri. Sono 1.479 le persone ricoverate in ospedale, cioè 64 più di ieri, e sono 92 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 11.242 e cioè 249 più di ieri. Il totale dei guariti è di 17.878 e cioè 633 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 9.605.

I deceduti sono 1.937 e cioè 21 più di ieri. Si tratta di: cinque uomini di 23, 74, 88, 75 e 79 anni e una donna di 87 anni deceduti il 7 novembre al San Martino; sei uomini di 89, 76, 57, 81, 83 e 89 anni e tre donne di 87, 83 e 94 anni deceduti l’8 novembre al San Martino; due uomini di 57 e 91 anni e una donna di 51 anni deceduti l’8 novembre all’ospedale di Sarzana; due donne di 88 e 68 anni decedute l’8 novembre all’ospedale di Sanremo; un uomo di 67 anni deceduto il 9 novembre all’ospedale di Sanremo.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.585. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 182 e cioè 17 più di ieri. Sono 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.024.