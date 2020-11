Covid: stabili i contagi in Liguria e nel savonese, ma aumentano i ricoveri

Liguria. Sono 236 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 36 sono stati individuati in Asl2. Altri 2 sono stati individuati in Asl1. Altri 127 sono stati rilevati in Asl3, mentre 39 sono residenti in Asl4. Altri 21 sono stati riscontrati in Asl5. Infine, altri 8 sono residenti fuori regione me temporaneamente domiciliati nella provincia di Genova.

A partire da oggi, 30 novembre, il dato dei nuovi positivi è riferito alla effettiva residenza della persona testata.

In totale sono 12.276 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 395 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 51.684 e cioè 236 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 6.672 e cioè 104 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 45.012 e cioè 132 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 600.386 tamponi e cioè 2.101 più di ieri. Sono 1.110 le persone ricoverate in ospedale, cioè 29 più di ieri, e sono 113 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 11.106 e cioè 419 meno di ieri. Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 37.021 e cioè 623 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 9.879.

I deceduti sono 2.387 e cioè 7 più di ieri. Si tratta di: una donna di 91 anni deceduta il 12 novembre all’ospedale di Sarzana; una donna di 78 anni deceduta il 16 novembre all’ospedale di Sestri Levante; un uomo di 69 anni deceduto il 27 novembre all’osepdale di Albenga; due donne di 76 e 91 anni decedute il 28 novembre al San Martino; una donna di 72 anni e un uomo d 79 anni deceduti il 29 novembre al San Martino.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.334 e cioè 31 meno di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 116 e cioè 2 più di ieri. Sono 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.371.