Covid, in Liguria 1.208 nuovi positivi e 29 decessi

Liguria. Sono 1.208 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 100 sono stati individuati in Asl2: 22 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 78 sono stati accertati mediante attività di screening,

Altri 796 sono stati individuati in Asl3: 236 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 542 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 18 sono stati riscontrati in strutture socio-sanitarie. Altri 2 sono stati individuati in Asl4: 2 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 5 sono stati accertati tramite screening. Infine 178 sono stati individuati in Asl5: 71 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 107 sono stati accertati mediante attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 15.876 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 564 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 33.325 e cioè 1.208 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 3.741 e cioè 145 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 29.584 e cioè 1.063 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 469.913 tamponi e cioè 6.587 più di ieri. Sono 1312 le persone ricoverate in ospedale, cioè 39 più di ieri, di cui 76 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 9.911 e cioè 717 più di ieri. Il totale dei guariti è di 15.588 cioè 615 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 8.225.

I deceduti sono 1.863 e cioè 29 più di ieri.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.422. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 141. Sette sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.716.