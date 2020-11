Covid, in Liguria 1.122 nuovi positivi

Liguria. Sono 1.122 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 63 sono stati individuati in Asl2: 16 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 45 sono stati accertati mediante attività di screening, 2 sono stati individuati in strutture socio-sanitarie. Altri 124 sono stati individuati in Asl1: 52 sono dovuti ad un contatto con un caso confermati, altri 72 sono stati accertati dallo screening.

Altri 824 sono stati individuati in Asl3: 226 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 586 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 12 sono stati riscontrati in strutture socio-sanitarie. Altri 7 sono stati individuati in Asl4: 2 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 5 sono stati accertati tramite screening. Infine 104 sono stati individuati in Asl5: 37 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 67 sono stati accertati mediante attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 15.312 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 677 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 32.117 e cioè 1.122più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 3.596e cioè 82 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 28.521 e cioè 1.040 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 463.326 tamponi e cioè 6.141 più di ieri. Sono 1.273 le persone ricoverate in ospedale, cioè 62 più di ieri, di cui 77 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 9.194 e cioè 576 più di ieri. Il totale dei guariti è di 14.971e cioè 421 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 7.842.

I deceduti sono 1.834 e cioè 24 più di ieri. Si tratta di: due donne di 79 e 93 anni decedute il 29 ottobre all’ospedale di Sestri Levante; una donna di 84 anni deceduta il 30 ottobre al Galliera; tre uomini di 82, 71 e 94 anni e una donna di 90 anni deceduti il 31 ottobre al Galliera; una donna di 81 anni deceduta il 1^ novembre all’ospedale di Sanremo; un uomo di 97 anni e una donna di 92 ani deceduti il 2 novembre al Galliera; due donne di 98 e 90 anni e un uomo di 79 anni deceduti all’ospedale di Sarzana il 2 novembre; un uomo di 79 anni deceduto il 2 novembre al Galliera; una donna di 89 anni deceduta il 2 novembre al San Paolo di Savona; tre uomini di 77, 86 e 83 ani e due donne di 82 e 88 anni deceduti il 2 novembre an San Martino di Genova; una donna di 92 anni deceduta il 3 novembre al Galliera; tre uomini di 80, 85 e 82 anni deceduti il 3 novembre al San Martino.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.369 e cioè 49 più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 122 e cioè 10 meno di ieri. Sette sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.717.