Covid, crescono ancora gli ospedalizzati: 9 decessi

Liguria. Sono 599 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 e riportati nel bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Sanità. Il dato è relativo a 2.846 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 736 ma su un numero ben maggiore di tamponi, 4.050.

I casi di coronavirus “attivi” in Liguria sono a oggi 14.257. Del totale dei nuovi casi positivi 38 sono nella Asl 2 Savonese.

Nelle ultime 24 ore gli ospedalizzati sono aumentati di 47 unità. I posti occupati in terapia intensiva sono a oggi 57, su un totale di circa 250 disponibili: il totale sale a 1.190.

I decessi registrati nel bollettino di oggi sono 9, tutti deceduti al San Martino. Aumentano, per forza di cosa, anche le persone in isolamento domiciliare, curate quindi presso la propria abitazione: 533 più di ieri, in totale 8.104 in Liguria. Sono 5.691 i soggetti in sorveglianza attiva.

NEL SAVONESE: i casi totali sono 1.352. Gli ospedalizzati arrivano a 117, di cui 6 in terapia intensiva; nessun decesso. Le persone in sorveglianza attiva sono 1.726.