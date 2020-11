Pietra Ligure. E’ stata allestita una tenda per sottoporsi a tampone antigenico rapido anche a Pietra Ligure, accanto al poliambulatorio di Pietra Medica. Da domani così, chi volesse può cogliere l’opportunità di scoprire in pochi minuti se è stato contagiato o meno al Covid-19, anche non presentando sintomi. Molti sono infatti i positivi che possono essere asintomatici ma portatori della malattia.

Dopo il centro allestito nella città del muretto presso Alassio Salute, dove bastano 15 minuti per effettuare e scoprire l’esito del tampone, e il drive-trough di Cairo a disposizione di tutta la Valbormida, quello di Pietra Ligure rappresenta il terzo punto per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi realizzato nel savonese. Tuttavia, come afferma il consigliere regionale Brunello Brunetto, “non deve essere considerato come sostituzione di quanto già il servizio nazionale e regionale sanitario stanno facendo, ma piuttosto come un’integrazione utile per i cittadini che vogliono, pur non presentando sintomi, verificare la loro negatività al Covid”.

di 17 Galleria fotografica Punto Tamponi Pietra Medica









“Sanità territoriale in prima linea per arginare i contagi. Al presidio sanitario – ha spiegato Brunetto – saranno sempre presenti un medico e un’infermiera specializzata. In caso di positività, il medico ha l’autorizzazione per procedere direttamente con il tampone molecolare per l’ulteriore verifica delle condizioni del paziente e la relativa consegna al gruppo GSAT. Ciò comporta una notevole riduzione dei tempi di attesa perché, altrimenti, il paziente avrebbe dovuto essere segnalato all’Asl e messo in quarantena per poi effettuare il tampone presso la sua abitazione. Se il paziente dovesse avere anche dei sintomi e non si trovasse in buone condizioni di salute, sarà seguito in telemedicina da medici esperti. In sostanza, si tratta di un’ulteriore iniziativa sanitaria sul territorio in grado di offrire un importante servizio ai cittadini e, allo stesso tempo, di alleggerire ulteriormente anche l’afflusso negli ospedali dell’Asl 2”.

E così il tracciamento dei positivi continua ad andare avanti grazie a un controllo diffuso sul territorio: “Questo risultato è importante perchè va a dimostrare ancora una volta la sinergia che c’è tra le varie istituzioni, le associazioni di volontariato e Pietra Medica che noi continuiamo ad aiutare, anche in questa occasione con la fornitura di una tenda e di tutto ciò di cui hanno bisogno” afferma il sindaco De Vincenzi, presente all’inaugurazione del nuovo punto tamponi, assieme al consigliere regionale Brunello Brunetto, al personale della protezione civile e di Pietra Medica.

Il direttore di Pietra Medica Edmondo Bosco, inoltre, ci tiene a dire quanto il Covid abbia influenzato il futuro della sanità: “Penso che questo virus possa essere un moltiplicatore di opportunità. E’ una grandissima sciagura, qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, però come in tutti i momenti di difficoltà possono avvenire delle acquisizioni di necessità e quindi delle possibilità per risolvere i problemi dei pazienti”.

“Il territorio ha dimostrato a seconda delle parti di essere in grado di intercettare i pazienti e le necessità che hanno avuto. Noi nel nostro piccolo possiamo dire di non esserci mai nascosti, di essere sempre stati presenti e di aver dato una risposta adeguata al momento, alle possibilità che avevamo – conclude Bosco – Senza mettere a rischio l’operatore e il paziente, abbiamo cercato di sviluppare dei modelli che possono avere uno sviluppo in un futuro prossimo”.