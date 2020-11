Cairo Montenotte. Da domani anche Cairo Montenotte avrà il suo primo punto tamponi drive through. Voluto da Cairo Salute e Asl2, sarà a disposizione di tutta la Valbormida.

L’inaugurazione si terrà alle ore 15:30 presso la sede in via Borreani Dagna, 30 alla presenza del consigliere regionale Brunello Brunetto, del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e di alcuni sindaci del territorio valligiano.

Foto 2 di 2



Da domani, dunque, coloro che vorranno o dovranno verificare la loro positività al Covid-19, dovranno recarsi in auto nei parcheggi antistanti la sede, dove un dottore e un infermiere effettueranno un test rapido. “In caso di positività, sarà subito eseguito un tampone molecolare, che poi verrà veicolato in asl per farlo processare – spiega il direttore di Cairo Salute, dott. Amatore Morando – Il paziente sarà messo in quarantena e prenderà il via la cosiddetta telemedicina, ovvero il medico di famiglia si occuperà di tenere sotto controllo i valori di saturazione, la febbre ecc e rimarrà in costante comunicazione con il paziente per verificare l’andamento della malattia. Nei casi più gravi ovviamente sarà indirizzato in ospedale”.

Nel punto tamponi cairese, due sono le iniziative che verranno portate avanti. Una è intrapresa dall’Asl2 e prevede l’accesso di pazienti asintomatici, in quarantena o che hanno avuto contatti stretti con persone positive; l’altra è del Consorzio Liguria Salute (associazione che raccoglie i centri salute della provincia), il quale propone un servizio privato a pagamento: per legge deve essere interdetto a chi è in isolamento e vi si potrà accedere solo su prenotazione.

Sarà inoltre possibile prenotare l’appuntamento per il test antigenico presso le farmacie cairesi, che si sono messe a disposizione gratuitamente per aiutare anche gli anziani che hanno meno dimestichezza con la tecnologia.

Attualmente sono in corso i lavori di allestimento della sede, che dal 23 novembre sarà attiva a pieno organico da lunedì a venerdì ore 9:00 – 12:00 e 15:00-18:00.