Covid, 886 nuovi positivi: crescono ancora gli ospedalizzati

Liguria. I casi totali salgono a 17.269, ovvero 391 in più rispetto a ieri: 1.589 nel savonese. E’ quanto emerge dal consueto bollettino emanato da Regione Liguria in merito alla pandemia di Covid-19: 4.856 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Sono 886 i nuovi positivi in Liguria.

Qui di seguito il dettaglio:

ASL 1: 111

36 contatti caso confermato

75 attività screening

ASL 2: 87

2 settore sociosanitario

18 contatto caso confermato

67 attività screening

ASL 3: 540

27 settore sociosanitario

143 contatto caso confermato

370 attività screening

ASL 5: 148

58 contatto caso confermato

90 attività screening.

Gli ospedalizzati in tutta la regione sono 1.415 (+37), di cui 81 in terapia intensiva; nel territorio di Asl 2 i ricoverati sono 165 (+11) di cui 7 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare 10.993 persone (+265). Le persone attualmente in sorveglianza attiva nel savonese sono 1.886, dei 9.280 totali della Liguria. I guariti salgono a 17.245 (+493).