Covid, 1.172 nuovi positivi: 39 decessi, 5 nel savonese

Liguria. Sono 1.172 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Dettaglio nuovi positivi:

ASL 1: 132

37 contatto di caso confermato

95 attività screening

ASL 2: 55

10 contatto caso confermato

42 attività screening

3 settore sociosanitario

ASL 3: 845

154 contatto caso confermato

674 attività screening

17 settore sociosanitario

ASL 4: 22

8 contatto caso confermato

12 Attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 5: 118

36 contatto caso confermato

81 attività screening

1 settore sociosanitario

In totale sono 17.517 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 364 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 38.140, ovvero più 1.172. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 4.489 e cioè 253 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 33.651 e cioè 919 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 496.323 tamponi e cioè 7.072 più di ieri.

Sono 1.407 le persone ricoverate in ospedale, cioè 72 meno di ieri, 92 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 11.929 e cioè 687 più di ieri. Il totale dei guariti è di 18.647 e cioè 769 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 9.857.

I deceduti sono 1.976 e cioè 39 più di ieri: 5 nel savonese, tutti all’ospedale San Paolo di Savona.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.585 e cioè 69 più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 182, dato invariato rispetto a ieri: restano 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.036.