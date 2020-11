Cosseria, positivo un bimbo di prima elementare: classe e insegnante in quarantena

Cosseria. Tampone positivo per un bimbo di prima elementare: classe e insegnate in quarantena fino al 16 novembre compreso, le lezioni continueranno con la didattica a distanza.

In totale a Cosseria sono 19 le persone in isolamento, di cui 4 positive, 1 negativa e 14 in attesa del risultato del tampone o in attesa di effettuarlo. Nessuna persona è ricoverata.

“In caso di sintomi legati al Covid chiamare il medico oppure il 112 e se non avete risposte, chiamatemi a qualsiasi ora – dichiara il sindaco Roberto Molinaro – Un appello che se disatteso potrebbe tramutarsi in denunce: chi si trova in stato di isolamento non deve uscire se non per effettuare il tampone o per grave stato di pericolo dell’abitazione (terremoto, incendio), ciò è fondamentale per l’incolumità dei vicini e delle persone che si incontrano”.

“La non osservanza a questa elementare disposizione comporta contravvenzioni salate e la segnalazione all’autorità giudiziaria, ne vale la pena? Grazie a tutti” conclude.