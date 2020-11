Cosseria, dopo i casi di positività al Covid si sanifica il plesso scolastico

Cosseria. Dopo il caso di positività al Covid che si è registrato nella scuola di Cosseria, il sindaco Roberto Molinaro ha emesso un’ordinanza che prevede la proroga della chiusura del plesso per la sanificazione dei locali.

“È partita l’attivazione delle conseguenti procedure di sorveglianza attiva di una classe dell’Infanzia e di due della Primaria oltre a parte del personale docente e dei collaboratori scolastici – Considerato che si rende necessario garantire la salute degli alunni e del personale non coinvolti nelle procedure di contenimento del contagio, e valutata la situazione contingente e urgente ho predisposto un’ordinanza per la chiusura dell’edificio scolastico per le giornate di lunedì 16 e martedì 17 novembre al fine di consentire le operazioni di sanificazione da parte di una ditta specializzata».

Dopo l’avvio della didattica integrata digitale, quindi, altri due giorni di lezioni a distanza per tutti i piccoli alunni di Cosseria.