Coronavirus, sono 736 i nuovi casi su 4044 tamponi. Crescono ancora gli ospedalizzati

Liguria. Sono 736 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 e riportati nel bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Sanità. Il dato è relativo a 4044 tamponi effettuati. I casi di coronavirus “attivi” in Liguria sono a oggi 14097. Del totale dei nuovi casi positivi la gran parte riguarda la provincia di Genova dove sono stati riscontrati 378 nuovi contagi.

Nelle ultime 24 ore gli ospedalizzati sono aumentati di 50 unità arrivando a un totale di posti 1143 letti occupati nelle strutture sanitarie della regione. I posti occupati in terapia intensiva sono a oggi 63, su un totale di circa 250 disponibili, in aumento di sette pazienti rispetto al bollettino di ieri. Il San Martino, il Galleria e il villa Scassi sono le strutture maggiormente sotto pressione.

I decessi registrati nel bollettino di oggi sono 7 , morti tra il 30 ottobre e il 1 novembre. Il più giovane è un uomo di 60 anni deceduto al San Martino. Aumentano, per forza di cosa, anche le persone in isolamento domiciliare, curate quindi presso la propria abitazione: 233 più di ieri, in totale 7571 in Liguria. 5953 i soggetti in sorveglianza attiva. I guariti delle ultime 24 ore sono 232, quelli totali da inizio emergenza 13466.

NEL SAVONESE: i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 130 di cui 28 contatti di caso confermato, 91 da attività di screening, 10 riscontrati in case di riposo e centri di assistenza e uno legato al rientro da un viaggio. I casi totali sono 1345. Gli ospedalizzati restano 77, di cui 7 in terapia intensiva; nessun decesso. Le persone in sorveglianza attiva sono 1635.