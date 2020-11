Coronavirus, in Liguria 611 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Liguria. Sono 611 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4.428 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL 1 68, 20 contatto di caso confermato, 58 attività screening; ASL 2 61, 1 settore sociosanitario, 13 contatto caso confermato, 47 attività di screening; ASL 3 329, 72 contatto caso confermato, 216 attività screening, 41 settore sociosanitario; ASL 4 19, 5 contatto caso confermato, 14 da attività screening; ASL 5 134, 47 contatto caso confermato, 87 attività screening.

Al momento sono 1.375 gli ospedalizzati (+15 rispetto a ieri) di cui 122 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 14.503 persone. Il conto de decessi arriva a 2.241: sono stati registrati altri 14 morti per Covid.

Gli attualmente positivi sono 15.953 cioè 35 in meno rispetto a ieri contando 611 guariti (con tampone negativo o scomparsa dei sintomi da 21 giorni). In sorveglianza attiva invece 12.558 persone.

Per quanto riguarda il savonese, i positivi sono 1.670 (9 meno di ieri). Le persone in ospedale sono 170, ovvero 5 in meno rispetto a ieri di cui 13 in terapia intensiva. Nessun nuovo deceduto segnalato. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.682.