Coronavirus, in Liguria 606 nuovi positivi nelle ultime 24h

Liguria. Sono 606 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nel bollettino di Alisa Regione emesso per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 5.532 tamponi effettuati.

In Liguria ci sono attualmente 13.076 casi di Covid attivi, di cui 1380 in provincia di Savona, 7578 in provincia di Genova, 2014 in provincia di La Spezia e 1250 in provincia di Imperia.

Gli ospedalizzati scendono a 1128, ovvero 61 meno di ieri; mentre le terapie intensive occupate sono 109, 5 meno di ieri. Resta stabile il dato relativo ai decessi, che raggiunge quota 14, come ieri. Si tratta di pazienti morti tra il 25 novembre e la giornata di oggi.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL1 47, 12 contatto di caso confermato, 35 attività screening; ASL2 64, 16 contatto caso confermato, 47 attività screening e 1 settore sociosanitario; ASL3 351, 98 contatto caso confermato, 233 attività screening, 20 settore sociosanitario; ASL4 14, 3 contatto di caso confermato e 11 attività screening; ASL5 130, 34 contatto caso confermato, 95 attività screening e 1 settore sociosanitario.

Diminuiscono le persone positive al covid in isolamento domiciliare (-420) ovvero in quarantena, mentre quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso positivo e in attesa di tampone, sono 10.865.

NEL SAVONESE i positivi sono 1.380. Le persone in ospedale sono 108, ovvero 16 in meno rispetto a ieri; 14 in terapia intensiva (come ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1382.