Coronavirus, in Liguria 285 nuovi casi e 20 decessi registrati

Liguria. Sono 285 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.831 tamponi effettuati. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione, che contengono la consueta flessione operativa legata al fine settimana. In calo il rapporto tamponi-positivi, oggi al 10,1% (ieri era 13,7%).

Calano le ospedalizzazioni con 5 ricoverati in meno: ad oggi solo 1370 le persone ospitate negli ospedali liguri, di cui 122 in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri), su un totale di 1370 persone ricoverate. Si registrano ancora 20 morti, deceduti dal 21 ad oggi.

Crescono però di pazienti Covid assistiti al San Martino con 9 pazienti in più (ora sono 362 i ricoverati di cui 36 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 13.951 persone, 552 in meno a ieri.

Gli attualmente positivi sono 15.392 cioè 561 in meno rispetto a ieri contando 826 guariti (con tampone negativo o scomparsa dei sintomi da 21 giorni). La maggior parte dei contagiati è sempre in provincia di Genova (8.945). In sorveglianza attiva invece 12.420 persone (5.014 sulla Asl 3, 1.271 sulla Asl 4).

NEL SAVONESE i positivi sono 1.643 (27 meno di ieri). I nuovi positivi sono 30: 7 da contatti di caso confermato, 21 da attività di screening e 2 legate al settore sociosanitario. Le persone in ospedale sono 164, ovvero 6 in meno rispetto a ieri; sale però il totale di quelle in terapia intensiva, da 13 a 16. Nessun nuovo deceduto segnalato. I soggetti in sorveglianza attiva salgono da 1682 a 1713.