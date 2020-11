Coronavirus, 792 nuovi casi in Liguria: aumenta il tasso di positivi sui tamponi, netto calo degli ospedalizzati

Liguria. Sono 792 i nuovi casi di coronavirus in Liguria in base al bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il numero è relativo a 6187 tamponi effettuati. Il tasso di positività rispetto ai tamponi effettuati torna in aumento rispetto a ieri: 12,8% anziché 11,3%. Al momento in Liguria abbiamo 17444 “casi attivi”.

Nel savonese al momento i casi totali sono 1747; le persone ricoverate in ospedale sono 173 (5 in più di ieri), di cui 14 in terapia intensiva. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 85: 20 da contatto di caso confermato, 62 da attività di screening e 3 relativi al settore sociosanitario. Fortunatamente non si registrano decessi. I soggetti in sorveglianza attiva invece sono 1791.

A livello ligure netto calo dei pazienti in ospedale, in totale 1438 (51 in meno di ieri) di cui 119 in terapia intensiva (l’occupazione di questo tipo di reparto è stabile, solo un paziente più di ieri). Un risultato frutto da una parte delle dimissioni dei guariti, in parte dei decessi ma anche dal trasferimento di pazienti a media e bassa intensità in altre strutture.

Sono 15 i decessi registrati oggi: si tratta di persone morte tra il 7 novembre e la giornata di oggi. Tra queste anche un uomo di 48 anni deceduto al Villa Scassi, una tra le più giovani vittime del Covid.

Sono 587 i guariti nelle ultime 24 ore, in parte con doppio tampone, in parte perché hanno superato i 21 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. 310 in più di ieri le persone in isolamento domiciliare, 15589 in totale in Liguria.