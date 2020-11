Confcommercio, Fasciolo lancia la sfida a Bertino: “Oggi voteremo per archiviare un’era”

Savona. A meno di tre ore dal voto per le elezioni di Confcommercio, il gruppo che fa capo a Fabrizio Fasciolo, sceso in campo per sfidare il presidente uscente Vincenzo Bertino, ha reso noto il comportamento che terrà oggi alle 15.30, ora in cui si svolgeranno on line le elezioni.

Spiega Fasciolo: “Prima ci sarà l’assemblea straordinaria per apportare le modifiche che renderebbero ancora una volta rieleggibile Bertino, alla quale non parteciperemo. Prenderemo invece parte alle votazioni e speriamo di vincerle per archiviare un’era e dare finalmente alla Confcommercio savonese un volto moderno ed efficiente, in modo da affrontare nel modo più efficace possibile un periodo così difficile per tutti noi”.

Fasciolo tiene anche a dirsi molto soddisfatto per la presa di posizione di Francesco Rivolta, ex direttore generale di Confcommercio nazionale, che si è apertamente e polemicamente schierato a favore del rinnovamento dell’associazione anche in provincia di Savona. I risultati del voto si conosceranno in giornata.