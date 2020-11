Confabitare Savona apre lo Sportello BONUS 110 %

Il Superbonus sta diventando di grande interesse per tutti i cittadini in considerazione delle importanti agevolazioni fiscali previste dal decreto Rilancio tra cui l’aliquota del 110% di detrazione delle spese sostenute per gli interventi sul patrimonio edilizio.

Per questo presso la sede di Confabitare Savona, è stato attivato lo Sportello Superbonus, che ha lo scopo di fornire tutte le consulenze in materia tecnica fiscale e condominiale per coloro che si apprestano a eseguire una serie di lavori sul proprio immobile, o all’interno del proprio condominio. Sarà un punto di informazione qualificato con professionisti – capitanati dal presidente Roberto Giannecchini e dall’avvocato Franco Li Causi – esperti in vari settori per fornire tutte le indicazioni necessarie sugli adempimenti, la normativa e la modulistica, spesso molto complessa e difficilmente gestibile in autonomia.

Tutte le pratiche richiedono sicuramente l’assistenza di professionisti esperti. Confabitare mette quindi a disposizione di tutti i proprietari immobiliari l’esperienza dei suoi consulenti, che potranno, su appuntamento, fornire gratuitamente tutte le informazioni richieste.

Il servizio sarà svolto negli orari di ufficio, previa prenotazione, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 019 9482435

savona@confabitare.it