Concorsi letterari, progetti civici, conferenze: un fine settimana fitto di eventi virtuali in provincia

Era il 21 novembre 1969 quando venne allacciato il primo collegamento ARPANET, la rete di computer pensata per scopi militari da cui nel 1983 nacque Internet. A distanza di mezzo secolo, grazie a quell'”embrione” telematico possiamo trascorrere il fine settimana anche tra le quattro mura di casa, soprattutto in tempi duri come questi, in cui la perdurante emergenza epidemiologica ci impedisce di presenziare fisicamente ai nostri eventi preferiti. Nell’impossibilità di tale svago “san Web” ci indica come passare costruttivamente il terzo sabato di novembre.

Al mattino si svolgerà la cerimonia di chiusura del XIII Premio Cronin, concorso nazionale rivolto ai medici. Il “campionato” dei dottori con la penna si è svolto anche in quest’anno così difficile, soprattutto per il personale sanitario, quasi a sottolinearne la riconosciuta professionalità, la sensibilità artistica e le qualità umane. Alle sezioni già attive se n’è affiancata una riferita alla saggistica con la nuova giuria presieduta dal professor Giovanni Assereto.

Nel pomeriggio si terrà un’incontro per “Uscire dall’economia del profitto per la società della cura”. Si tratta di un progetto di società alternativa da costruire nella pratica quotidiana. La pandemia ha infatti reso evidente la necessità di superare l’attuale modello di economia che affida il benessere alla competizione e all’arricchimento.

Sempre nel pomeriggio l’esperto Fabrizio Aliotta ci spiegherà che “La malattia è un’altra cosa”, ovvero perché ci ammaliamo e cos’è la malattia. La conferenza verterà sulle cinque Leggi Biologiche, una minima conoscenza di base per cominciare a comprendere i sintomi del nostro corpo da un altro punto di vista. Vedremo come la “mal-attia” assuma un valore completamente diverso rispetto alle nostre credenze. Si parlerà di come la nostra psiche influisce sulla salute, con particolare riferimento alla paura, e cosa fanno batteri e virus all’interno del nostro corpo.