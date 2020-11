Commissioni consiliari regionali, Medusei: “A breve l’istituzione e l’elezione dei vertici”

Regione. Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei interviene in merito alla costituzione delle sei commissioni e annuncia che la procedura è in corso.

“Abbiamo completato l’iter relativo all’insediamento dell’assemblea legislativa e, secondo i tempi fisiologici previsti, si procederà in tempi brevi agli adempimenti necessari per istituire le commissioni e eleggere i rispettivi presidenti e vicepresidenti”.

Medusei precisa che la composizione delle commissioni sarà formalizzata nella prossima seduta del consiglio regionale e che immediatamente dopo queste verranno convocate singolarmente per procedere alla nomina dei vertici.

“Le commissioni – aggiunge – svolgono un ruolo di preparazione e approfondimento fondamentale per la qualità delle attività consiliari e, per questo, tutta l’assemblea è impegnata per arrivare alla loro rapida costituzione”.