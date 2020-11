Commercio ambulante, redatte dalle Regioni le linee guida per il rinnovo delle concessioni

Regione. “Grazie all’intervento delle Regioni e delle associazioni di categoria sono state redatte le linee guida per l’assegnazione delle concessioni del commercio ambulante fino al 2032. È ora che il governo faccia la sua parte, e le approvi con un decreto del ministro Patuanelli”. Lo dice l’assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

“Non possiamo pensare di aspettare un solo giorno in più – aggiunge l’assessore – nel rispetto dei quasi 200 mila ambulanti, di cui 4 mila in Liguria, che si sono sentiti per troppo tempo abbandonati dalle misure governative e minacciati nella loro stessa sopravvivenza”.

“Regione Liguria, anche con la grande competenza dei propri tecnici, ha ricoperto un ruolo centrale in questa partita – prosegue Benveduti – per sostenere le gravi difficoltà in cui si trovano oggi gli ambulanti, ed è già pronta con una delibera a recepire il decreto e a fornire le indicazioni per il rinnovo delle concessioni ai Comuni. Un’ulteriore attenzione dimostrata dalla nostra amministrazione nei riguardi della categoria, dopo il bando da 700 mila euro specificamente dedicato per fornire liquidità agli operatori del commercio ambulante” conclude.