COLLABORAZIONI E NUOVI PROGETTI

In un momento difficile, come questo che stiamo vivendo, è necessario avere la capacità di creare e adeguarsi ai tempi, seppur non è semplice.

Nel primo lockdown Goccia a Goccia è diventata la compagnia di molte persone. Ogni giorno abbiamo pensato di collegarci via zoom e raccontare gli oli partendo dalle basi per arrivare all’applicazione pratica nei più svariati campi.

In collegamento molte casalinghe, mamme ma anche professionisti bloccati dal “fermo Covid”.

Da lì l’idea di creare corsi generici capaci di introdurre gli oli nella routine quotidiana e poi corsi di approfondimento per soddisfare le curiosità di chi del mondo olistico ne fa un mestiere.

L’interesse di molte persone ci ha spinto a creare ancora. Sono nate nuove collaborazioni che hanno permesso di offrire svariati temi garantendo professionalità e attenzione.

Si apriranno nel mese di dicembre e gennaio 2 corsi rivolti a tutti e 1 corso per specialisti di settore.

Obiettivo di questi corsi sarà l’applicazione degli oli essenziali per la gestione delle emozioni e del corpo, attraverso l’apprendimento di tecniche di auto-trattamento osteopatico o auto-trattamento sui punti agopunturali della medicina tradizionale cinese con applicazione di oli essenziali.

Ma non voglio svelarvi oltre…