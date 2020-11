Pietra Ligure. “Nessuna privatizzazione, basta strumentalizzazioni sulla sanità ligure. Chiunque dica che utilizziamo la pandemia per chiudere reparti o per interventi strutturali sulla sanità per favorire la privatizzazione è squallido e in malafede”.

Sono dure le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alle polemiche sollevate sulle misure temporanee attuate dal sistema sanitario per far fronte alla pandemia da Covid-19.

Gli occhi sono puntati sulla chiusura del Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma Toti vuole chiarire che “il reparto è stato temporaneamente sospeso, come ribadito più volte, al solo fine di poter indirizzare il personale alla cura dei pazienti Covid e verrà riaperto non appena possibile, quando l’emergenza avrà mollato la sua presa”.

Il governatore ligure è voluto tornare sulla questione, anche in relazione alle prese di posizioni di sindaci, sindacati, operatori sanitari e oggi dello stesso Consiglio provinciale che ha votato unanime una mozione, con la richiesta parallela di una commissione provinciale sulla sanità.

Nonostante le nuove rassicurazioni di oggi, la battaglia prosegue con in prima linea anche il gruppo Facebook “Giù le mani dal Punto Nascite del Santa Corona”, pronto nel caso a costituirsi in vero e proprio comitato civico e scrivere ancora al presidente-assessore Toti.