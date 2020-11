Celle Ligure. Via le lamiere accatastate nei pressi della fabbrica Olmo a Celle Ligure: ora quel tratto di via Santa Brigida è pronto per la pulizia finale e, di conseguenza, ad accogliere nuovamente il traffico ordinario.

L’amministrazione comunale spera di rimuovere il semaforo di via Colla entro il fine settimana e di tornare a dirottare la viabilità che proviene dalla parte a monte del paese lungo questo tratto di strada prima occupato dal cantiere per l’ampliamento del sottostante Rio Santa Brigida.

Foto 2 di 2



In queste ore un mezzo sta ripulendo la strada asfaltata qualche giorno fa, quindi si provvederà alla segnaletica stradale e a ripristinare il traffico.

Rimarranno ancora i semafori sull’Aurelia fino a che il giudice non si pronuncerà sugli eventuali danni che i lavori del cantiere avrebbero creato alle case del centro storico.