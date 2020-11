Celle Ligure. È ancora semaforo rosso x il ritorno al traffico tradizionale in centro a Celle Ligure.

La rimozione dell’impianto di via Colla era prevista per questo fine settimana, ma così non sarà: ci sono stati ritardi causati dalla pioggia dei giorni scorsi che hanno impedito di portare via il materiale utilizzato per il cantiere dei lavori per l’ampliamento del sottostante Rio Santa Brigida e accatastato nei pressi della fabbrica Olmo. Probabilmente i tubi di palificazione e i New Jersey inizieranno ad essere portati via in giornata.

Ancora pazienza per gli automobilisti che devono fare i conti col semaforo di via Colla. Dalla metà della prossima settimana, se non subentreranno nuovi intoppi, in centro si tornerà al percorso antico per immettersi sull’Aurelia, dove però ancora rimarranno i due semafori a inizio e fine paese, sino a che il giudice non si esprimerà sugli eventuali danni provocati alle abitazioni dalle trivellazioni del cantiere.

E mentre si ritarda sul ritorno al traffico normale in centro, si accelera sulla ricostruzione del caratteristico muro che costeggia I giardini “Mezzano”. La sua demolizione aveva provocato malcontento tra i cellesi affezionati a uno degli ultimi simboli antichi della memoria del paese.

La promessa è stata mantenuta: dalle fondamenta originali si è ricostruito il più possibile simile al muro di un tempo utilizzando le vecchie pietre e i mattoni tenuti da parte. L’opera sta per essere ultimata praticamente identica al manufatto originale e riconsegnata a Celle.