Celle Ligure. Chi aspettava con ansia che da questo lunedì le code in centro paese fossero un brutto, lontano ricordo, ha avuto un’amara sorpresa: il semaforo di via Colla attende anche oggi, puntuale, i cellesi. Colpa dell’asfalto, da rifare, in via Santa Brigida, ridotta male, dopo la rimozione di new jersey , tubi di palificazione e lamiere del cantiere.

Meno code in mattinata ma il disagio dei rallentamenti comunque continua.

Lo spostamento di questi materiali avrebbe permesso, nel giro di pochi giorni, la riapertura al traffico ordinario nella parte a monte del paese, dopo i lunghi mesi di cantiere nella zona per l’ampliamento del sottostante rio. Ma così non è stato.

C’è un ritardo dovuto al manto stradale del tratto: bisogna riasfaltarlo. Necessita ancora di manutenzione.

L’amministrazione comunale si augura che ciò avvenga al più presto e annuncia che l’operazione verrà eseguita nottetempo. Contemporaneamente verrà asfaltata anche via Colla, messa a dura prova dal costante, intenso traffico veicolare.

Rimarranno ancora, invece, i due semafori sull’Aurelia fino a che il giudice non si pronuncerà in merito agli eventuali danni che il cantiere avrebbe provocato alle case del centro storico.