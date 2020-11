Celle Ligure. Tre giorni e si dovrebbe tornare al traffico dei “vecchi tempi” nella parte a monte di Celle Ligure. È questo il tempo che occorre per sistemare asfalto, segnaletica e togliere soprattutto il semaforo di via Colla.

Sono ore di intenso lavoro per ripristinare il manto stradale sull’Aurelia e nella parte alta di via Santa Brigida occupata dal cantiere per l’ampliamento del sottostante rio, causa di tutte le modifiche al traffico convogliato da mesi in via Colla che, nottetempo, sarà anch’essa asfaltata. E proprio il semaforo di questo tratto ha ormai le ore contate.

Foto 3 di 4







Da questa mattina tecnici e operai Anas sono al lavoro. Il piazzale davanti alla stazione è transennato e riservato ai loro mezzi. Se non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia da mercoledì, se non prima, la situazione tornerà alla normalità, dopo aver eliminato il semaforo in via Colla e i due nei suoi pressi che ne regolavano il traffico in entrata ed uscita.

Quello di stamattina è il risultato ottenuto dopo le recenti pressioni da parte del Comune per accelerare su una situazione di stallo.

E, mentre si sta provvedendo a risolvere la situazione traffico nella parte a monte del centro del paese, ancora si dovrà attendere per rimuovere gli altri due impianti semaforici in entrata ed in uscita del paese fino a che Il giudice non si esprimerà in merito agli eventuali danni che il cantiere avrebbe provocato alle case del centro storico.