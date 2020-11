Celle Ligure, casi positivi in una struttura per anziani: struttura sgomberata per sanificazione

Celle Ligure. Il Covid entra ancora in una struttura per anziani. Dopo la Casa di Riposo è la volta di una Residenza Servita che è stata prontamente sgomberata e predisposta per la sanificazione.

I trasferimenti degli ospiti sono stati effettuati ieri pomeriggio, venerdì 13 novembre, da diverse ambulanze tra cui la Croce Verde di Albissola, la Croce Rossa di Millesimo, Pietra Soccorso e la Croce Bianca di Carcare. Secondo quanto si è appreso i pazienti Covid sono stati trasferiti presso le strutture idonee della provincia, gli altri ospiti, risultati negativi, sfebbrati e con perfetta saturazione, sono stati trasportati presso altre Residenze Sanitarie.

Una volta terminata l’opera di sanificazione, prontamente attivata all’interno della struttura di Celle, gli anziani potranno tornarci. Dalla direzione della Residenza Servita per anziani confermano che è stato necessario portare a termine l’operazione e che i pazienti trasferiti non contagiati sono in buone condizioni di salute.

Invece non è stato precisato il numero di persone affette dal virus, né le loro condizioni.