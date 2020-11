Carcare, Europa Verde: “La giunta vuole abbattere 25 piante trentennali e una quercia secolare”

Carcare. “In mezzo a forti proteste popolari la giunta di destra di Carcare vuole abbattere circa 25 piante trentennali e una quercia secolare, trasformando l’attuale via Abba nel letto del fiume Bormida”. Lo afferma, in una nota, il portavoce di Europa Verde Liguria Danilo Bruno.

“Europa Verde Liguria – spiega – chiede da sempre la piena attuazione della pianificazione di bacino ma a Carcare qualcosa non torna. Perché occorre abbattere alberi importanti nel pieno centro città, trasformando una via urbana nel letto del fiume? Perché l’Autorità di Bacino del Po tace e non spiega quali valutazioni siano state fatte per una scelta così importante ed impegnativa? Perché il Comune di Carcare ritiene prioritario questo intervento quando l’intero piano di bacino dovrebbe essere attuato secondo un meccanismo di scadenze fissate insieme agli altri comuni valbormidesi?”.

“Come – prosegue Bruno – se alla fine proprio non se ne può fare a meno, pensa il Comune di Carcare di compensare un gravissimo taglio alla copertura arborea cittadina,che dovrebbe essere implementata anche per favorire la lotta del cambiamento climatico e la riduzione dei gradi della temperatura al suolo e la percezione della stessa in modo da dare un serio contributo ad un problema mondiale”.

“Si tratta di domande fondamentali a cui sicuramente non risponderà il Comune di Carcare,noto ancora recentemente per voler realizzare un ennesimo centro commerciale in un bellissimo prato sottostante Villa Piantelli” conclude.