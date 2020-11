Carcare, Enpa soccorre una poiana nel Bormida: si sospetta sia stata ferita da una fucilata

Carcare. Trovata una poiana gravemente ferita sulle rive del fiume Bormida. Il volatile è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali che hanno riscontrato una frattura al ginocchio ed una ferita infetta nel corpo. “Si teme che sia stata colpita da una fucilata le scorse settimane. Ora è sotto terapia antibiotica ed antinfiammatoria, con la speranza che riesca a salvarsi” commentano da Enpa Savona.

“Nei primi otto mesi dell’anno abbiamo recuperato e curato, in tutta la provincia, ben 2.279 animali selvatici feriti, malati ed in difficoltà – spiegano dall’associazione – e per ognuno di essi abbiamo dovuto sostenere le spese di veterinari, medicinali, mangimi, recupero con proprie auto e liberazione finale. Ormai i nostri fondi sono sempre più esigui, siamo un’associazione privata non governativa che riceve dalla Regione Liguria un contributo che copre meno del 30% delle spese vive sostenute”.

“In altre regioni il soccorso e la cura della fauna selvatica viene organizzato con mezzi e risorse, pubblici o privati convenzionati, adeguati: la Liguria è, come sempre nel settore della tutela degli animali, domestici o selvatici, in grave ritardo e si spera nell’azione dell’assessore a cui, nella nuova giunta Toti, è stata affidata la delega per gli animali” concludono da Enpa.