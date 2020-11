Savona. Sabato 14 novembre, a Torino, si è svolta la prova di Zona Tecnica 1 del campionato a squadre Gold Allieve.

In mattinata si cominciava con la gara di Gold 3A riservata alle più giovani (classe 2010, 2011 e 2012). Con una prestazione quasi perfetta l’Andrea Doria portava a casa una netta vittoria con punti 198,100 contro i 185,575 della Victoria Torino. Giulia Ventura, Sofia Pedevilla, Matilde Somaglia e Ariel Spitaleri le protagoniste di questa bella impresa, guidate in campo gara da Silvia Pezzati e Giorgia Piga.

Foto 3 di 4







Sul terzo gradino del podio un’altra squadra ligure, il Canaletto, con le ginnaste Emma Bologna, Elena Meca, Giulia Scattina e Giada Mazzini e il punteggio di 184,25. Al sesto posto la Rubattino (Ludovica Bozzo, Elena Lanata, Ludovica Lo Giacco e Beatrice Sardina) e settima posizione per la Fratellanza Ginnastica Savonese con le ginnaste Aurora Lagazio, Michela Pratticò e Chiara e Elena Misiti.

A seguire si svolgeva la gara di Gold 1 con la Rubattino che nonostante la bella prestazione della capitana Ludovica Wernitzing non riusciva ad aggiudicarsi la gara per un soffio e terminava seconda con punti 200,300 dietro alla Pietro Micca Biella che chiudeva la gara a 201,975. Queste le ginnaste: Elisa Ubaldi, Anna Materni, Beatrice Costa e Ludovica Wernitzing, istruttori Sonia e Giuseppina Tresca. La Fratellanza Ginnastica Savonese, con Flavia Garbarino, Celeste Ghiglia, Carlotta Rossi e Marta Torriglia sale sul terzo gradino del podio ottenendo il pass per la finale nezionale

Ancora una bella vittoria nel campionato di Gold 2 con la Pgs Auxilium di Stefania De Silva e Viola Risso che col punteggio di 209,800 relegava al secondo posto la Victoria Torino (206,825). Queste le ginnaste impegnate nella competizione: Aurora Pessagno, Milena Laviano, Emma Stafasani ed Emma Fadda. Nello stesso campionato quinto posto del Canaletto con le ginnaste Iside Cirronis, Elisa De Cesare, Gaia Castellano, Sofia Sommovigo e Daniela Adamies Trokic.

Infine ancora una vittoria per le squadre liguri in Gold 3B con la Fratellanza Ginnastica Savonese (Iaccarini Gemmaluna Giulia, Beatrice Pratticò, Sophia Sonego e Federica Caterina Tredici) accompagnata in campo gara da Lidia Caselli e Chiara Di Micco che batteva nell’ordine Pro Novara e Casalbeltrame.

Alla luce di questi ottimi risultati sono cinque le squadre liguri che conquistano di diritto la Nazionale riservata alle squadre giunte sul podio, che si svolgerà a Rimini da venerdì 4 a martedì 8 dicembre.