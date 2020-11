Calo dei contagi, la proposta di Toti: “Zona bianca con bar e ristoranti aperti anche la sera”

Liguria. Quali saranno le misure del prossimo dpcm? Si decideranno domani nella nuova riunione tra le Regioni e il governo, ma prima (oggi) ci sarà la conferenza delle Regioni, di cui Giovanni Toti è il vicepresidente. All’incontro verranno elaborate e formulate alcune proposte da presentare all’esecutivo in vista del periodo delle festività.

Si va dai ristoranti alle piste da sci passando per i coprifuoco e le messe di Natale: saranno diversi i punti da affrontare. E si capirà solo oggi se il governo, come sembra, proseguirà con una linea inflessibile per evitare il rischio di una terza ondata di contagi o se oppure ci saranno alcuni spiragli.

“Ho proposto di mantenere la diversificazione tra i territori che più stanno soffrendo e quelli che, invece, stanno uscendo dalle difficoltà legate alla pandemia – ha detto il presidente della Regione Toti – in cui ci può essere un po’ più di libertà, magari anche prevedendo una zona ‘bianca’ dove, se l’andamento della pandemia lo consente, bar e ristoranti possano rimanere aperti anche la sera“.

“Occorre certamente prudenza e non è escluso che poi, tra gennaio e febbraio, occorrerà magari fare qualche sacrificio in più, ma le giornate delle festività natalizie sono cruciali per la nostra economia, per i nostri produttori, per il settore agroalimentare, per i rapporti sociali e per le nostre tradizioni“, continua Toti.

A confortare la teoria del governatore i dati sull’epidemia: “Si conferma la discesa costante e omogenea, a Genova si registra il dato migliore in assoluto degli ultimi mesi, con soli 208 nuovi positivi. Diminuiscono i pazienti ricoverati e, cosa più importante, calano anche i pazienti in terapia intensiva. Il nostro auspicio – sottolinea Toti – è che dalla prossima settimana ci possa essere una svolta anche nella curva dei decessi: è quello per cui lavoriamo senza sosta e per cui chiedo a tutti di rispettare in modo rigoroso le regole per contenere i contagi”.