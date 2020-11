Calizzano, vandali danneggiano ringhiera appena installata. Il sindaco: “Tristezza e incredulità”

Calizzano. Danneggiate da alcuni vandali le ringhiera ancora in fase di installazione in una via di Calizzano.

“Tristezza e incredulità: questi sono i sentimenti che genera l’atto a dir poco incivile compiuto da qualcuno di Noi, danneggiando una ringhiera corrimano di un intervento di riqualificazione ancora in corso” commenta in una nota il sindaco Pierangelo Olivieri.

“Non si tratta di un atto contro il Comune o contro chi lo rappresenta, ma purtroppo contro un bene di tutti Noi, senza se e senza ma” conclude.