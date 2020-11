Cairo Salute, il direttore Morando positivo al Coronavirus

Cairo Montenotte. Il coronavirus si insinua nuovamente a Cairo Salute, dopo la positività di due segretarie e poi di due medici di famiglia, ora anche il direttore della struttura, il dott. Amatore Morando, è risultato positivo al Covid-19.

Venerdì pomeriggio i primi sintomi, con la comparsa della febbre, poi il tampone che ha accertato la positività di Morando. “Sto bene, ho solo pochi sintomi” dichiara l medico che poi rassicura: “Ho sempre lavorato indossando tutti i presidi necessari, i pazienti non sono mai stati in pericolo di contagio, probabilmente è stata colpa di una manovra errata durante le operazioni di vestizione”.

Il centro di Cairo Salute è stato sanificato e igienizzato, come per i casi precedenti, e oggi sarà regolarmente aperto, anche se con tre medici “fuori servizio” a causa del Covid. Nessuno stop anche per il punto tamponi drive-through che partirà oggi come da programma. “I giovani medici che affiancano sono bravissimi, ma arriverà un rinforzo da Alassio Salute per avere a disposizione più esperienza – commenta Morando – Anche perché non è possibile togliere altre forze alla nostra struttura, con i medici che devono gestire anche i pazienti dei tre dottori, io compreso, positivi al virus”.