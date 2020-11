Cairo, posticipato al 31 dicembre il termine per il premio letterario “Giorgio Gaiero”

Cairo Montenotte. È ancora in pista la seconda edizione del Premio Letterario Città di Cairo Montenotte, Giorgio Gaiero, “C’era una volta un pediatra”.

La scadenza è stata posticipata al 31 dicembre 2020. L’organizzazione ha preso prorogato i termini in considerazione dell’attuale situazione sanitaria che stiamo attraversando, che costringe le scuole a lavorare in didattica distanza. Sulla pagina facebook del Premio si potranno trovare tutte le informazione al riguardo. Per qualsiasi chiarimento in merito si può inviare una mail alla direttrice del premio, Giuliana Balzano, all’indirizzo: premiogiorgiogaiero@gmail.com o chiamare al numero 3473669009.”

Si invitano tutti gli insegnanti delle scuole valbormidesi a far partecipare i loro allievi, è un’occasione in più per ricordare il medico dei bambini che tutti hanno amato.