Cairo, per la biblioteca civica in arrivo 770 nuovi volumi

Cairo Montenotte. 770 nuovi volumi per la Biblioteca Civica “F.C. Rossi” che, grazie ad un contributo statale pari a 10mila euro, arricchisce la sua offerta.

“Nell’individuazione dei titoli, acquistati presso librerie di Cairo, Carcare e Savona, si è tenuto conto in modo particolare delle segnalazioni degli utenti – spiega il Comune in una nota – così da implementare quasi tutti i generi disponibili: dalla storia alla narrativa, dalla saggistica alla manualistica, fino ai libri per bambini e ragazzi, settore nel quale la Biblioteca è certamente all’avanguardia. I libri stanno man mano arrivando e presto saranno tutti a disposizione del pubblico”.

“Con questo importante acquisto, l’utenza avrà a disposizione novità e testi che hanno permesso di incrementare un patrimonio già di rilievo, circa 40.000 titoli, consultabile on-line grazie al catalogo informatizzato, attraverso il quale gli iscritti possono anche accedere alla prenotazione (qui il link di accesso)” concludono dall’amministrazione cairese.