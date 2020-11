Cairo, installati due defibrillatori nella frazioni di Bragno e San Giuseppe

Cairo Montenotte. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri Valbormida) ha dotato il Comune di due nuovi defibrillatori.

I due dispositivi sono stati installati a San Giuseppe di Cairo presso la Farmacia Concordia, in corso Marconi 246, e a Bragno presso la Polisportiva UP Bragno, in via Stalingrado.

“La comunità cairese ringrazia il dott. Zanello, titolare della Farmacia Concordia e la Polisportiva UP Bragno per la disponibilità e la collaborazione” scrive l’amministrazione in una nota.

Già sei erano i defibrillatori presenti sul territorio comunale: uno a Ferrania, uno a Rocchetta e due a Cairo capoluogo (in piazza della Vittoria e in via Roma, presso Porta Soprana). L’amministrazione annuncia che prossimamente ne verranno installati altri anche in altre zone della città.