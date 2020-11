Borgio Verezzi, la Santa Messa dei Defunti va in diretta streaming

Borgio Verezzi. Oggi, lunedi 2 novembre, la Santa Messa dei Defunti che sarà celebrata alle ore 15.30 presso il cimitero di Borgio Verezzi verrà trasmessa anche in streaming.

La diretta consentirà la partecipazione anche da parte di chi non potrà essere fisicamente presente: “un modo – spiegano da Borgio – per restare uniti con la nostra comunità anche in questo momento delicato”. Si potrà seguire a questo link.

La messa in presenza si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalla legge: obbligo di utilizzo della mascherina e divieto di assembramento.