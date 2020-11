Black Friday: cos’è e perchè è un’occasione da non farsi sfuggire

Cresce l’attesa per il black Friday, edizione 2020, che si annuncia come uno dei più vantaggiosi degli ultimi anni. Stiamo parlando della classica ricorrenza americana che avviene il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento. Il primo black Friday venne celebrato grazie ad una intuizione geniale dei grandi magazzini Macy’s nel 1924 per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, una volta superato il Thanksgiving day. Così, all’interno del centro commerciale furono proposti sconti senza precedenti che richiamarono migliaia di persone. L’invenzione di Macy’s fu poi emulata anche da altri store, ma passarono molti anni prima che il fenomeno divenisse quello che è oggi.

I dati di un successo clamoroso

Lo shopping online ha preso il volo negli ultimi anni e durante il black Friday sono davvero tantissimi gli utenti che si affidano alla rete per i propri acquisti. Il black Friday edizione 2019, ad esempio, ha battuto tutti i record, oscurando anche il successo degli ultimi due anni, nei quali era avvenuta la consacrazione del fenomeno. A livello di gruppo Awin, network leader nell’affiliate marketing, ha registrato 2 milioni di vendite (vs. 1.8 del 2018) tracciando ben 24 vendite al secondo nelle 24 ore della giornata. Ma sono i numeri dell’Italia a colpire: + 35.500 vendite (vs. 28.000 nel 2018) e +35% in revenue generate per i merchant italiani che hanno scelto il network Awin come proprio partner. Le commissioni generate in Italia sono aumentate del 56%, un numero record se conquistato con la media del network (24%).

In Italia, ad esempio, si è toccata quota 96 euro di media, segno che gli italiani hanno deciso di approfittare del Black Friday per acquistare i primi regali di Natale. Non dimentichiamoci infatti che quest’anno il Black Friday è stato ben una settimana dopo quello del 2018. Essendo inoltre l’ultimo giorno del mese è probabile che i consumatori abbiano beneficiato dell’aumentato potere di spesa a seguito del giorno di paga.

Le offerte

Ogni anno in tutto il mondo i vari marchi propongono sconti davvero importanti sui diversi prodotti, tra cui anche il Black Friday nel mondo dei cosmetici ed i profumi sui vari e-commerce del settore.

In offerta, ad esempio, il booster rinforzante e rimpolpante con acido ialuronico Vichy Mineral 89. Si tratta di un prodotto Vichy, indicato come pre-trattamento cosmetico ad effetto lenitivo e idratante. Mineral 89 esercita un effetto booster, grazie alla capacità di sostenere e amplificare l’azione dei trattamenti cosmetici che si usano quotidianamente per la cura del viso, dall’idratante all’anti-età. Ne bastano infatti 2 gocce, da applicare sulla pelle pulita, mattina e sera, come primo gesto della routine di bellezza. Successivamente, si consiglia di applicare il proprio siero e/o la crema viso.

Grazie all’acqua termale Vichy, alla glicerina e all’acido ialuronico, Mineral 89 aiuta a idratare e tonificare la pelle, conferendole un aspetto più luminoso e idratato.

L’acqua termale Vichy è un acqua naturale di origine vulcanica, ricca di 15 minerali benefici.. Lenisce, fortifica e rigenera, aiutando ad attenuare rossori e irritazioni.