Basket, doppio successo per le azzurre di coach Lino Lardo: “Orgoglioso di queste ragazze”

Loano. Degli ottanta solidissimi minuti giocati dalle azzurre a Riga, negli occhi ci restano soprattutto i due finali di partita. La palla recuperata da Carangelo e il canestro a fil di sirena contro la Romania, perché vincere di 22 è molto meglio che farlo di 20, e poi la Repubblica Ceca che congela il pallone e accetta la sconfitta per proteggere il più 10 di Cagliari.

Sulla panchina azzurra volti soddisfatti e sorrisi di circostanza ma nessuna festa, nonostante una vittoria che avvicina decisamente l’Italia all’Europeo 2021, ottenuta tra l’altro contro una squadra che le azzurre non battevano in competizioni ufficiali dall’Europeo 1995, quello per intenderci dell’argento di Brno.

Per qualificarsi al prossimo Europeo basterà vincere le due partite che a febbraio l’Italia giocherà “in casa”, ma verosimilmente in un’altra bolla, contro Danimarca e Romania. Salvo clamorose sorprese, il primo posto del girone sarà della Repubblica Ceca per differenza canestri ma chiudendo con un bilancio di 5-1 le azzurre saranno sicure di rientrare tra le migliori cinque seconde classificate dei nove gruppi.

In ogni caso, per parlare di classifiche avulse e differenza canestri ci sarà tempo nelle prossime settimane. Quello che ci interessa davvero ora è fare la conta della straordinaria energia, pulita e azzurra, ammirata nei due impegni di Riga. Dalla palla rubata di Carangelo a Parau nella prima azione di Italia-Romania in avanti, l’intensità di Zandalasini e compagne non è mai scesa, neanche quando in attacco le percentuali sono calate e si è faticato a trovare la via del canestro con regolarità.

Cinque delle quattordici azzurre convocate per la trasferta lettone, coach Lino Lardo non le aveva neanche mai incontrate. Le altre non le aveva mai allenate, prima del raduno di domenica scorsa. Un dato che certifica la qualità dell’eccellente lavoro svolto in soli quattro giorni dallo staff tecnico azzurro. Una settimana compressa e indimenticabile per mille motivi, non può essere altrimenti nella Bollacanestro del 2020 ma il pericolo di un cortocircuito, con la pressione di dover vincere le due sfide per non essere eliminati anzitempo, c’era.

Invece le azzurre hanno scacciato la paura dell’eliminazione e la tensione di questi giorni difficili per mille motivi con l’energia contagiosa di una pallacanestro nella quale hanno attaccato anche quando erano nella loro metà campo. Grandi alternative, considerato il gap in termine di centimetri e fisicità con le nostre avversarie, non c’erano.

“Sono orgoglioso di queste ragazze – ha detto Lino Lardo alla fine del match con le ceche – perché non è stata una vittoria di solo cuore ma anche e soprattutto un successo costruito con dedizione e intelligenza tattica. Una prestazione di livello contro un’avversaria di tutto rispetto. In una settimana non era facile ottenere questi risultati e ci siamo riusciti grazie alla grande professionalità di queste ragazze: leonesse“.

Da Riga la squadra italiana torna col sorriso sulle labbra, con la certezza che qualcosa è stato fatto ma che quasi tutto sia ancora da fare. Appuntamento a febbraio per chiudere il ciclo dei qualifiers, nella speranza di ottenere la quinta qualificazione consecutiva all’EuroBasket Women.

Di seguito i tabellini dei due incontri.

Romania-Italia 68-90 (15-27, 16-24, 17-12, 20-27)

Romania: Ghizila 16 (2/4, 4/8), Filip, Godri-Parau* 4 (2/2, 0/1), Ardelean 2 (1/2), Pavel* 15 (4/9), Irimia* 3 (0/1, 1/1), Sipos* 9 (3/3, 1/6), Orban 2 (1/1), Uiuiu (0/1 da tre), Podar, Kilin (0/1 da tre), Marginean* 17 (1/3, 3/7). All: Avci

Italia: Romeo 7 (0/1, 1/3), Bestagno* 6 (2/2, 0/1), Carangelo* 11 (2/3, 2/4), Zandalasini* 18 (3/6, 2/6), Pan* 12 (4/7 da tre), De Pretto ne, Crippa, Madera, Andrè 12 (5/8), Cinili* 10 (5/6, 0/1), Attu-ra 1 (0/1, 0/1), Penna 13 (2/3, 3/5). All: Lardo

Tiri da due Rom 14/25, Ita 19/30; Tiri da tre Rom 9/25, Ita 12/28; Tiri liberi Rom 13/16, Ita 16/26.

Rimbalzi Rom 34 (11 Pavel), Ita 28 (6 Andrè). Assist Rom 22 (5 Ghizila, Parau), Ita 27 (8 Zandalasini, Romeo).

Uscite 5 falli: Marginean

Arbitri: Alfred Jovovic (Croazia), Goran Sljivic (Austria), Valentin Oliot (Francia)

Repubblica Ceca-Italia 63-69 (19-16, 13-19, 15-15, 16-19)

Rep. Ceca: Brezinova 10 (2/3, 1/6), Krejzova, Bartakova* 5 (2/5, 0/1), Adamcova* (0/1), Elhotova* 25 (4/7, 5/8), Mircova, Berankova ne, Stoupalova* 4 (2/6, 0/1), Matuskova 7 (2/5, 1/5), Holubova ne, Reisingerova* 12 (5/8), Zaplatova ne. All: Svitek

Italia: Romeo (0/1 da tre), Bestagno* 5 (1/5, 0/2), Carangelo* 11 (0/1, 3/6), Spreafico ne, Zandalasi-ni* 12 (3/9, 1/3), Pan* 6 (0/1, 2/4), Crippa, Madera ne, Andrè 4 (2/4), Cinili* 6 (3/4, 0/2), Attura 20 (5/6, 2/4), Penna 5 (1/4, 1/1). All: Lardo

Tiri da due RepC 17/35, Ita 15/34; Tiri da tre RepC 7/21, Ita9/23; Tiri liberi RepC 8/8, Ita 12/17. Rimbalzi RepC 40 (11 Brezinova), Ita 26 (6 Bestagno). Assist RepC 16 (6 Bartakova), Ita 14 (5 Zandala-sini).

Uscite 5 falli: nessuno

Arbitri: Alfred Jovovic (Croazia), Elena Chernova (Russia), Mehmet Sahin (Turchia)